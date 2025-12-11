Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Profitable Goldman Sachs-Anlage?
|
11.12.2025 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 239,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investierten, hätten nun 41,668 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 889,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 053,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 270,53 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Goldman Sachs einen Börsenwert von 263,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
Analysen zu Goldman Sachsmehr Analysen
