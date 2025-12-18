McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Rentable McDonalds-Investition?
|
18.12.2025 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.12.2022 wurden McDonalds-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 266,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,758 McDonalds-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 318,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 197,54 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 197,54 USD entspricht einer Performance von +19,75 Prozent.
Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 223,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|KI in Werbung: New York will Hinweis - Gegenwind von Trump (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|McDonalds zieht KI-Weihnachtsspot nach Kritik zurück (Spiegel Online)
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
