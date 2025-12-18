McDonald's Aktie

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Rentable McDonalds-Investition? 18.12.2025 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen McDonalds-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2022 wurden McDonalds-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 266,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,758 McDonalds-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 318,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 197,54 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 197,54 USD entspricht einer Performance von +19,75 Prozent.

Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 223,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

McDonald's Corp. 272,80 -0,16%

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
