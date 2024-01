Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salesforce-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 58,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,123 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.01.2024 auf 276,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 741,10 USD wert. Das entspricht einem Plus von 374,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 267,25 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

