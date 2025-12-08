Boeing Aktie
|177,00EUR
|3,14EUR
|1,81%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun auch formell vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert wertet den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv für die Produktion. Die Integration dürfte in der gesamten Flotte höhere Produktionsniveaus ermöglichen wird./rob/thi/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 205,43
|
Abst. Kursziel*:
21,70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 205,65
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
18:01
|Montagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Boeing-Aktie verliert: Kartellbedenken: Boeing soll Airbus-beliefernde Spirit-Segmente abgeben (Dow Jones)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)