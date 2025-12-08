NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun auch formell vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert wertet den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv für die Produktion. Die Integration dürfte in der gesamten Flotte höhere Produktionsniveaus ermöglichen wird./rob/thi/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:31 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.