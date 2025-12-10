Boeing Aktie
|172,00EUR
|0,06EUR
|0,03%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
10.12.2025 08:45:44
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungs- und Bestellzahlen für den November mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 200,37
|
Abst. Kursziel*:
37,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 200,37
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,25%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
