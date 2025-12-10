ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungs- und Bestellzahlen für den November mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.