Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Lukratives Boeing-Investment?
|
15.12.2025 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor einem Jahr verdient
Am 15.12.2024 wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 169,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Boeing-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,589 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (204,38 USD), wäre das Investment nun 120,47 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20,47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Boeing eine Börsenbewertung in Höhe von 160,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
