NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Integration schließe 15.000 Mitarbeiter an den fünf Standorten in Wichita, Dallas, Tulsa, Prestwick und in Teilen auch Belfast mit ein, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.