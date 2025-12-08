Boeing Aktie
|177,00EUR
|3,14EUR
|1,81%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Integration schließe 15.000 Mitarbeiter an den fünf Standorten in Wichita, Dallas, Tulsa, Prestwick und in Teilen auch Belfast mit ein, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 205,39
|
Abst. Kursziel*:
24,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 205,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,01%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
18:01
|Montagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Boeing-Aktie verliert: Kartellbedenken: Boeing soll Airbus-beliefernde Spirit-Segmente abgeben (Dow Jones)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)