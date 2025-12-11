Boeing Aktie
|169,98EUR
|-1,66EUR
|-0,97%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Treffen mit Spitzenvertretern des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen besserten sich, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine veränderte Unternehmenskultur wirke sich auf operativer Ebene positiv aus./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 198,72
|
Abst. Kursziel*:
28,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 200,80
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,99%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
