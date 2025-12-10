Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

10.12.2025 08:48:22

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für den November mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Lieferzahl von 44 Maschinen decke sich mit der Markterwartung, schrieb Ken Herbert am Dienstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 200,37 		Abst. Kursziel*:
24,77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 200,37 		Abst. Kursziel aktuell:
24,77%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
