Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Performance unter der Lupe
|
27.11.2025 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.11.2024 wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Goldman Sachs-Anteile an diesem Tag 605,43 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,165 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,78 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 26.11.2025 auf 816,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,78 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 240,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
Nachrichten zu Goldman Sachsmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)