Performance unter der Lupe 27.11.2025 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2024 wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Goldman Sachs-Anteile an diesem Tag 605,43 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,165 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,78 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 26.11.2025 auf 816,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,78 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 240,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

