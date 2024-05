Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Microsoft-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Microsoft-Anteile an diesem Tag bei 40,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 248,509 Microsoft-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102 813,12 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 13.05.2024 auf 413,72 USD belief. Das entspricht einem Plus von 928,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Microsoft einen Börsenwert von 3,09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at