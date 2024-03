Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen

So bewegte sich der Dow Jones am Montag zum Handelsschluss.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 38 769,66 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 12,866 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,140 Prozent stärker bei 38 776,80 Punkten, nach 38 722,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 794,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 38 483,25 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 38 671,69 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 36 404,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 31 909,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,80 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 2,64 Prozent auf 489,15 USD), Intel (+ 1,95 Prozent auf 44,86 USD), Nike (+ 1,94 Prozent auf 101,08 USD), Walt Disney (+ 1,80 Prozent auf 112,31 USD) und Verizon (+ 1,57 Prozent auf 40,13 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-3,02 Prozent auf 192,49 USD), IBM (-2,15 Prozent auf 191,73 USD), Amazon (-1,93 Prozent auf 171,96 USD), American Express (-1,42 Prozent auf 220,19 USD) und Caterpillar (-1,24 Prozent auf 334,97 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20 550 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,758 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

