BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
28.09.2026 15:34:40
Drei Biontech-Werke in Deutschland vor Schließung
Laut dem Unternehmen sind rund 1800 Beschäftigte betroffen. Mit dem Konzernbetriebsrat seien Abfindungskonditionen vereinbart wordenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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