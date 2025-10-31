adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rating im Fokus 31.10.2025 18:03:05

DZ BANK gibt adidas-Aktie Kaufen

DZ BANK gibt adidas-Aktie Kaufen

Die detaillierte Analyse des adidas-Papiers wurde von DZ BANK-Analyst Thomas Maul durchgeführt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 2,2 Prozent auf 163,80 EUR ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625 479 adidas-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 30,2 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten