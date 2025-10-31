adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Rating im Fokus
|
31.10.2025 18:03:05
DZ BANK gibt adidas-Aktie Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 2,2 Prozent auf 163,80 EUR ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625 479 adidas-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 30,2 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
