Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Deal geschlossen
|
06.11.2025 22:07:41
Eli Lilly-Aktie gewinnt: US-Preise für Abnehmmittel werden günstiger
Die Unternehmen werden ihre GLP-1-Medikamente, darunter Ozempic und Wegovy des dänischen Konzerns Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly, an die Medicare- und Medicaid-Programme für 245 US-Dollar im Monat zur Behandlung von Diabetes und Adipositas verkaufen, sagten hochrangige Regierugngsvertreter. Die Listenpreise liegen derzeit bei 1.000 bis 1.350 Dollar.
Im Gegenzug erhält Eli Lilly einen Aufschub bei potenziellen neuen Zöllen und wird nicht von neuen Programmen zur Preisgestaltung von Medikamenten betroffen sein, die von der Trump-Regierung initiiert werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gewährt Lilly und Novo Nordisk spezielle neue Vorteile, durch die die Prüfung ihrer geplanten neuen Pillen zur Gewichtsreduktion durch die Behörde beschleunigt werden sollen. Die Unternehmen werden sie außerdem zu Anfangsdosen von 149 Dollar pro Monat für den Direktkauf durch Verbraucher verfügbar machen.
Präsident Trump kündigte die Vereinbarungen am Donnerstag im Weißen Haus an. "Die treibende Kraft für uns ist es, den Zugang zu Medikamenten gegen Fettleibigkeit zu erweitern", sagte Lilly-Chef David Ricks in einem Interview.
Am Donnerstag gewannen die Papiere von Eli Lilly an der NYSE 1,32 Prozent hinzu auf 938,01 US-Dollar.
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|810,70
|-2,14%
|Novo Nordisk
|40,11
|-4,75%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|40,20
|-4,96%
