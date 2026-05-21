Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
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21.05.2026 09:28:22
Elmos Semiconductor SE auf der Sensor+Test 2026 in Nürnberg
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Elmos Semiconductor SE auf der Sensor+Test 2026 in Nürnberg
Innovative IC-Lösungen für sichere, intelligente und vernetzte Anwendungen
Leverkusen, 21. Mai 2026: Auch in diesem Jahr präsentiert die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Sensor+Test in Nürnberg (Halle 1, Stand 1-411) innovative IC-Lösungen für zukunftsweisende Anwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik. Im Fokus stehen sichere, präzise und anwendungsnahe IC-Lösungen – von Cybersecurity bis zur zuverlässigen Ultraschall-Durchflussmessung.
Optische Sensorik für Komfort und Sicherheit
Sichere Systeme für Automotive und Datenkommunikation
Präzise Sensorik für Industrie und Mobilhydraulik
Vielfältige Einsatzbereiche – von Automotive bis Medizintechnik
Mit ihrer hohen Integrationsdichte ermöglichen die Elmos Lösungen kompakte, energieeffiziente und kosteneffiziente Systemarchitekturen für anspruchsvolle Anwendungen in unterschiedlichsten Märkten.
Video zum RLT Sensor-IC von Elmos (externer Link): All in One Rain Light Tunnel Solution
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Über Elmos
Hinweis
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen
21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2331274
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
|
2331274 21.05.2026 CET/CEST
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