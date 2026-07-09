Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent höher bei 31 762,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 357,560 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,849 Prozent fester bei 31 784,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 516,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 589,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 007,56 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, stand der MDAX bei 31 642,54 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 30 052,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der MDAX mit 31 536,47 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 17,65 Prozent auf 94,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,44 Prozent auf 82,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,89 Prozent auf 170,60 EUR), Nordex (+ 6,61 Prozent auf 43,20 EUR) und AIXTRON SE (+ 6,13 Prozent auf 45,37 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-4,68 Prozent auf 75,00 EUR), RENK (-4,48 Prozent auf 43,72 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,72 Prozent auf 85,50 EUR), LANXESS (-1,35 Prozent auf 14,65 EUR) und K+S (-1,28 Prozent auf 13,14 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 889 493 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,592 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at