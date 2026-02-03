Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
03.02.2026 14:23:20
Elon Musk-owned SpaceX acquires his xAI
The move intends to support the world's richest man's efforts to dominate both the rocket and AI markets. Musk aims to use the deal to build data centers in space.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
