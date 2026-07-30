Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|
30.07.2026 02:22:35
Eni (E) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, July 29, 2026 at 8:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|ROUNDUP: Eni plant dank starkem zweiten Quartal mehr Aktienrückkäufe - Kursplus (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
28.07.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)