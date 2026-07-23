Eni Aktie
|22,89EUR
|0,58EUR
|2,60%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die operativen Trends sowie Wachstumsprojekte im Fördergeschäft dürften bei der in Kürze anstehenden Zahlenvorlage im Fokus stehen, schrieb Biraj Borkhataria in eine Analyse am Donnerstag. Ferner seien höhere Ausschüttungen an die Aktionäre bei einem Brent-Ölpreis von über 90 Dollar möglich. Andererseits könnte der italienische Staat zur Unterstützung der Verbraucher bei hohen Energiekosten einen Teilverkauf seines Anteils an Eni in Erwägung ziehen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 09:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 09:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22,90 €
|
Abst. Kursziel*:
22,27%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
22,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,35%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
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15:58
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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12:27
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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22.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
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22.07.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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20.07.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|16:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|22,95
|2,89%
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|16:16
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|16:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)