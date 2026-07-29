Eni Aktie
|23,47EUR
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|6,37%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Resultate seien besser ausgefallen als erwartet, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke Zahlenwerk dürfte den Aktienkurs des italienischen Energiekonzerns stützen./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
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Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,25 €
|
Abst. Kursziel*:
9,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,65%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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