Eni Aktie

23,47EUR 1,41EUR 6,37%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 13:14:58

Eni Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Resultate seien besser ausgefallen als erwartet, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke Zahlenwerk dürfte den Aktienkurs des italienischen Energiekonzerns stützen./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,25 € 		Abst. Kursziel*:
9,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,65%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

mehr Nachrichten