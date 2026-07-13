Eni Aktie
|21,19EUR
|0,34EUR
|1,63%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson kappte seine Ergebnisprognosen für den italienischen Ölkonzern für das zweite Quartal. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen alleine mit den Preisen im größten Geschäftsbereich Exploration & Production./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
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Unternehmen:
Eni S.p.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,74 €
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Abst. Kursziel*:
44,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,58%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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