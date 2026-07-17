NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Konzernchef Claudio Descalzi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Manager hätten seine positive Einschätzung bestärkt, dass eine überlegene Fähigkeit zum Umsatzwachstum sowie eine sich positiv entwickelnde Umsetzung (sowohl strategisch als auch operativ) die Cashflow-Qualität des Ölkonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.