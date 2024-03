EON SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Overweight" belassen. Der Essener Stromversorger und Netzbetreiber habe starke Wachstumssignale gesendet, schrieb Analyst Peter Crampton am Mittwoch nach Zahlen. Die Ziele für das laufende Jahr und bis 2028 lägen deutlich über den Erwartungen.

Um 13:06 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 12,52 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 11,82 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 5 891 085 EON SE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 3,0 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren.

