E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktienanalyse
|
01.12.2025 17:07:48
Market-Perform von Bernstein Research für EON SE-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei Eon berücksichtigte sie auch zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen im Netzgeschäft. Für eine bessere Beurteilung der Eon-Aktie sei mehr Klarheit notwendig, was das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland betrifft, betonte die Expertin.
Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:51 Uhr um 0,7 Prozent auf 15,24 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11,59 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 999 548 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die EON SE-Aktie um 40,6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
