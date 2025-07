EON SE-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran bezog sich in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf ein Gespräch mit Investor-Relations-Vertretern des Energieversorgers. Sie rechnet damit, dass das bereinigte Nettoergebnis im zweiten Quartal bei etwa 624 Millionen Euro liegt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:41 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 15,95 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 779 502 EON SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 47,1 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 17:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 17:58 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.