EON SE-Analyse: Barclays Capital stuft EON SE-Aktie mit Overweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon vor den am 15. Mai erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Peter Crampton geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass das erste Quartal des Versorgers weitere Beweise liefern werde, dass die Jahresziele für 2024 zu konservativ seien.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 13:05 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761 997 EON SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 5,3 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 14:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 16:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.