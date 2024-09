EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Im Energiebereich sei der Anlagehintergrund derzeit günstig, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Energiepreise seien robust, während Zinssenkungen die Investitionen günstiger machten. Bei Eon erwartet er eine deutliche Verbesserung des organischen Wachstums.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,83 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 32,50 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 566 738 EON SE-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 9,9 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 05:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



