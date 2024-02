Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Freitagmittag mit Gewinnen

Am Freitag legt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 16 974,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 16 983,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 942,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, stand der LUS-DAX noch bei 16 680,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 15 284,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.02.2023, den Stand von 15 452,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 17 060,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,41 Prozent auf 33,95 EUR), Daimler Truck (+ 1,40 Prozent auf 34,68 EUR), Merck (+ 1,29 Prozent auf 152,80 EUR), Commerzbank (+ 1,17 Prozent auf 10,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,86 Prozent auf 40,91 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-2,25 Prozent auf 165,96 EUR), Brenntag SE (-1,46 Prozent auf 79,64 EUR), Beiersdorf (-1,28 Prozent auf 138,30 EUR), RWE (-1,15 Prozent auf 32,57 EUR) und EON SE (-1,04 Prozent auf 11,90 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 326 406 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 196,510 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

