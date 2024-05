EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen "langweiligen Quartalsbericht", was aber in Ordnung sei. Die Resultate hätten kaum umstrittene Aspekte mit sich gebracht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von EON SE konnte um 13:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 13,15 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6,46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 644 323 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 8,2 Prozent zu. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 09:55 / UTC



