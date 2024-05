EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Der Energieversorger habe solide abgeschnitten und die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vertriebsgeschäft hätten die Essener leicht positiv überrascht. Angesichts positiver Preisanpassungen im Jahr 2023 und eines geringeren Wettbewerbs im Vereinigten Königreich befinde sich Eon in diesem Bereich weiterhin in einer guten Position.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:27 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 13,18 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 3,23 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 241 293 EON SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 8,4 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen.

