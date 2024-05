EON SE-Analyse: UBS AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Erwartung, dass die Zinssätze "länger höher" sein werden, habe dazu geführt, dass die Versorgerbranche von Januar bis April die drittschlechteste Entwicklung im Vergleich zum Stoxx 600 in den vergangenen 24 Jahre hinter sich habe. Dies schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Stromanbietern. Sie bleibt allerdings optimistisch. Zu ihren "Top Picks" zählen regulierte Stromnetzbetreiber wie Eon oder National Grid. Dabei verwies sie auf steigende Investitionen in die Netze und steigende Renditen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:55 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 13,01 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23,03 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 527 002 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 7,0 Prozent aufwärts. Am 15.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 11:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 11:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.