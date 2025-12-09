EQS-Adhoc: Delivery Hero SE betont Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen sowie kontinuierliche Prüfung strategischer Optionen

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Stellungnahme

Delivery Hero SE betont Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen sowie kontinuierliche Prüfung strategischer Optionen



09.12.2025 / 17:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, WEDER DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

AD-HOC MITTELUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Delivery Hero SE betont Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen sowie kontinuierliche Prüfung strategischer Optionen

Berlin, 9. Dezember 2025 - Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) betont öffentlich ihren Fokus auf Wertsteigerung durch signifikante operative und strukturelle Verbesserungen als Teil ihrer „Strategie des profitablen Wachstums” während der letzten zwei Jahre sowie die laufende Prüfung strategischer Optionen. In diesem Zusammenhang wird die Gesellschaft heute einen ausführlichen Brief an die Aktionäre veröffentlichen, in welchem sie auch das Bekenntnis des Vorstands und des Aufsichtsrats unterstreicht, die aktuelle Entwicklung des Aktienkurses zu adressieren.

Die Prüfung beinhaltet:

- Durchführung von „Best-Owner“-Evaluierungen für ausgewählte Assets / Ländergesellschaften,

- Evaluierung strategischer Partnerschaften für ausgewählte Assets / Ländergesellschaften

- Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für ausgewählte Assets / Ländergesellschaften, und

- Überprüfung wertsteigernder Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation.

Das Ergebnis dieser Prüfung kann dazu führen, dass ausgewählte strategische Maßnahmen verfolgt und umgesetzt werden. Es ist jedoch noch keine Entscheidung über eine solche Maßnahme getroffen worden, und es kann nicht garantiert werden, dass eine solche Maßnahme durchgeführt wird und, falls sie durchgeführt wird, sie den Wert für unsere Aktionäre steigern wird.

Der vollständige Brief an die Aktionäre wird als Pressemitteilung veröffentlicht werden und auf der Investor Relations-Webseite der Gesellschaft unter „Finanznachrichten“ verfügbar sein.

***

Investor Relations Kontakt

Christoph Bast

Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Pressekontakt

Corporate Communications Team

press@deliveryhero.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben“, „schätzen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Christoph Bast

Head of Investor Relations