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25.09.2026 09:08:04

EQS-Adhoc: flatexDEGIRO expands Management Board

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
flatexDEGIRO expands Management Board

25-Sep-2026 / 09:08 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

flatexDEGIRO expands Management Board

In today’s meeting, the Supervisory Board of flatexDEGIRO SE has appointed Dr Benon Janos as CEO with immediate effect. He will assume the operational lead of flatexDEGIRO alongside Oliver Behrens (CEO and Chairman of the Management Board). Benon Janos takes on operational responsibility for the continued expansion of the online brokerage business. Oliver Behrens will head flatexDEGIRO’s B2B business and its Treasury activities.

Dr Thomas Lindner has been promoted to Chief Financial Officer (CFO). He has held a number of senior finance positions at flatexDEGIRO since joining the company in 2012. The appointment of Thomas Lindner to the Management Board of flatexDEGIRO SE is subject to the customary regulatory assessment by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bafin).


Contact:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omiturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
D-60312 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com


End of Inside Information

25-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt / Main
Germany
Phone: +49 (0) 69 450001 0
E-mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
EQS News ID: 2405270

 
End of Announcement EQS News Service

2405270  25-Sep-2026 CET/CEST

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