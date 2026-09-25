flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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25.09.2026 09:08:04
EQS-Adhoc: flatexDEGIRO expands Management Board
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EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
flatexDEGIRO expands Management Board
In today’s meeting, the Supervisory Board of flatexDEGIRO SE has appointed Dr Benon Janos as CEO with immediate effect. He will assume the operational lead of flatexDEGIRO alongside Oliver Behrens (CEO and Chairman of the Management Board). Benon Janos takes on operational responsibility for the continued expansion of the online brokerage business. Oliver Behrens will head flatexDEGIRO’s B2B business and its Treasury activities.
Dr Thomas Lindner has been promoted to Chief Financial Officer (CFO). He has held a number of senior finance positions at flatexDEGIRO since joining the company in 2012. The appointment of Thomas Lindner to the Management Board of flatexDEGIRO SE is subject to the customary regulatory assessment by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bafin).
Contact:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omiturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
D-60312 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
End of Inside Information
25-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt / Main
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|EQS News ID:
|2405270
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2405270 25-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
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|26.02.26
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|11.02.26
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Aktien in diesem Artikel
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