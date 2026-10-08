flatexDEGIRO Aktie

25,60EUR 0,06EUR 0,23%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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08.10.2026 07:57:56

flatexDEGIRO Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschende Veränderungen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Online-Brokers im September hätten für Unruhe und Unsicherheit gesorgt und den Aktienkurs belastet, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung am Donnerstag. Hilfreich sei dies nicht, fundamental sei bei Flatexdegiro aber alles intakt./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,60 € 		Abst. Kursziel*:
71,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,88%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:57 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
25.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 25,60 0,23% flatexDEGIRO AG

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08:30 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:14 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08:09 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:58 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Unilever Sell UBS AG
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
07.10.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 ams neutral Deutsche Bank AG
07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
07.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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