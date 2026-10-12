flatexDEGIRO Aktie

25,94EUR -0,18EUR -0,69%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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12.10.2026 09:32:38

flatexDEGIRO Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro vor Quartalszahlen aus der Branche von 45 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,80 € 		Abst. Kursziel*:
70,54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,62%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 25,82 -1,15% flatexDEGIRO AG

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10:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
09.10.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.10.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
09.10.26 Valeo Neutral UBS AG
09.10.26 Michelin Neutral UBS AG
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