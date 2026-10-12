flatexDEGIRO Aktie
|25,94EUR
|-0,18EUR
|-0,69%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro vor Quartalszahlen aus der Branche von 45 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,80 €
|
Abst. Kursziel*:
70,54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,62%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|25.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|25,82
|-1,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
|UBS AG