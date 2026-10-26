Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Performance im Fokus
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26.10.2026 09:28:24
MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 29 973,58 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 334,650 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,205 Prozent auf 29 937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 876,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 922,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 027,19 Punkten.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der MDAX bei 31 031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 965,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der MDAX mit 30 291,98 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,25 Prozent abwärts. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 3,49 Prozent auf 23,12 EUR), AUTO1 (+ 1,76 Prozent auf 17,34 EUR), IONOS (+ 1,74 Prozent auf 36,32 EUR), Aroundtown SA (+ 1,74 Prozent auf 1,47 EUR) und Schaeffler (+ 1,67 Prozent auf 5,48 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,40 Prozent auf 82,84 EUR), K+S (-1,08 Prozent auf 12,86 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 74,95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,97 Prozent auf 82,10 EUR) und Sartorius vz (-0,78 Prozent auf 279,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 191 506 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 36,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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23.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
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|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
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|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,48
|2,50%
|AUTO1
|17,95
|5,71%
|flatexDEGIRO AG
|23,48
|5,10%
|HENSOLDT
|84,86
|0,86%
|IONOS
|36,40
|2,25%
|K+S AG
|12,66
|-2,31%
|Nemetschek SE
|75,95
|0,60%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,79
|0,85%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,79
|0,65%
|Sartorius AG Vz.
|282,10
|0,18%
|Schaeffler AG
|5,60
|3,70%
|thyssenkrupp AG
|13,93
|2,58%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|85,10
|2,53%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 225,80
|1,17%
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