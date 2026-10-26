Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Performance im Fokus 26.10.2026 09:28:24

MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen

MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen

Der MDAX im Performance-Check.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 29 973,58 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 334,650 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,205 Prozent auf 29 937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 876,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 922,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 027,19 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der MDAX bei 31 031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 965,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der MDAX mit 30 291,98 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,25 Prozent abwärts. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 3,49 Prozent auf 23,12 EUR), AUTO1 (+ 1,76 Prozent auf 17,34 EUR), IONOS (+ 1,74 Prozent auf 36,32 EUR), Aroundtown SA (+ 1,74 Prozent auf 1,47 EUR) und Schaeffler (+ 1,67 Prozent auf 5,48 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-1,40 Prozent auf 82,84 EUR), K+S (-1,08 Prozent auf 12,86 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 74,95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,97 Prozent auf 82,10 EUR) und Sartorius vz (-0,78 Prozent auf 279,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 191 506 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 36,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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23.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,48 2,50% Aroundtown SA
AUTO1 17,95 5,71% AUTO1
flatexDEGIRO AG 23,48 5,10% flatexDEGIRO AG
HENSOLDT 84,86 0,86% HENSOLDT
IONOS 36,40 2,25% IONOS
K+S AG 12,66 -2,31% K+S AG
Nemetschek SE 75,95 0,60% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 24,79 0,85% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,79 0,65% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 282,10 0,18% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 5,60 3,70% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 13,93 2,58% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 85,10 2,53% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 225,80 1,17%

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