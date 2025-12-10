PATRIZIA Aktie

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

10.12.2025 16:27:54

EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry

EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vertrag/Fonds
PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry

10.12.2025 / 16:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die PATRIZIA SE (“PATRIZIA”) hat sich mit den Investoren ihres mit Abstand größten Flagship-Fonds, welcher mit einem Volumen von rund 5 Mrd. EUR in die Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG (“Dawonia”) investiert ist, auf die Vertragsbedingungen für eine langfristige Verlängerung des seit 2013 bestehenden Investment Management-Mandats geeinigt. Das Mandat wurde bis zum Jahresende 2030 verlängert mit der Möglichkeit weiterer Verlängerungen. 

Im Rahmen der Mandatsverlängerung wurde PATRIZIA das Recht eingeräumt, ab 2026 einen Teil der Exit-Carry-Berechtigung zu realisieren und entsprechende Zahlungen in Höhe von rund 49 Mio. EUR vor Steuern pro Jahr bis zum Jahr 2029 sowie bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Möglichkeit, eine weitere Zahlung in derselben Höhe im Jahr 2031 zu erhalten. Diese Abrechnung eines Teils der Exit-Carry Berechtigung wird die Finanzlage der PATRIZIA über mehrere Jahre positiv beeinflussen. Die verbleibende Exit Carry-Berechtigung wird bei einem tatsächlichen Exit des Dawonia Investments realisiert.
Kontakt:
Dr. Janina Rochell
Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag


Ende der Insiderinformation

10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 - 509 10-600
Fax: +49 (0)821 - 509 10-999
E-Mail: investor.relations@patrizia.ag
Internet: www.patrizia.ag
ISIN: DE000PAT1AG3
WKN: PAT1AG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2243456

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243456  10.12.2025 CET/CEST

