PATRIZIA Aktie

7,63EUR 0,23EUR 3,11%
PATRIZIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 09:24:46

PATRIZIA SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe sein Portfolio in nur zwei Jahren beeindruckend optimiert, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Neunmonatszahlen. Dies dürfte aber erst sichtbar werden, sobald der Transaktionsmarkt sich erhole. Kaiser hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,41 € 		Abst. Kursziel*:
61,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,27%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PATRIZIA SEmehr Nachrichten