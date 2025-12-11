HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einigung mit den Anlegern des Downia Fonds sei zu begrüßen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Immobilienunternehmens bleibe ein Kauf./mf/mis



