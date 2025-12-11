HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach der Verlängerung des Mandats mit Investoren des Dawonia-Fonds bis Ende 2030 auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Einigung des Immobilienvermögensverwalters mit Dawonia wertete Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 09:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.