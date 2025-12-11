PATRIZIA Aktie
|8,26EUR
|0,12EUR
|1,47%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach der Verlängerung des Mandats mit Investoren des Dawonia-Fonds bis Ende 2030 auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Einigung des Immobilienvermögensverwalters mit Dawonia wertete Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,14 €
|
Abst. Kursziel*:
16,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
