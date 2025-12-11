PATRIZIA Aktie

8,26EUR 0,12EUR 1,47%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

11.12.2025 14:51:15

PATRIZIA SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach der Verlängerung des Mandats mit Investoren des Dawonia-Fonds bis Ende 2030 auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Einigung des Immobilienvermögensverwalters mit Dawonia wertete Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,14 € 		Abst. Kursziel*:
16,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

