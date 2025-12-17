Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
17.12.2025 17:32:54
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Michael Höllerer will succeed Johann Strobl as CEO of RBI on 1 July 2026
EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Personnel
Michael Höllerer will succeed Johann Strobl as CEO of RBI on 1 July 2026
Vienna, 17 December 2025. The Supervisory Board of Raiffeisen Bank International AG (RBI) has today appointed Michael Höllerer as Johann Strobl's successor as CEO of RBI. Michael Höllerer will take up his position on 1 July 2026.
Michael Höllerer currently serves as CEO of Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien and Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Prior to that, he was Plenipotentiary and CFO of RBI. Michael Höllerer has held key management positions within RBI Group, including CEO of Raiffeisen Capital Management and member of the Management Board of Raiffeisen Bank Polska. From 2015 to 2017, he was a member of the Management Board of RZB. Michael Höllerer has more than 20 years of experience in banking.
Michael Höllerer's appointment follows Johann Strobl's (66) decision not to seek an extension of his Management Board mandate, which expires in February 2027, and to ensure an orderly succession before the end of his term of office.
Michael Höllerer will resign from his position on the Supervisory Board of RBI with effect from 9 April 2026 (Annual General Meeting).
His appointment as CEO of RBI is still pending approval by the supervisory authorities.
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
End of Inside Information
17-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|English
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|+43-1-71707-2089
|ir@rbinternational.com
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|AT0000606306
|A0D9SU
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
|2247652
2247652 17-Dec-2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
