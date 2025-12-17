Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 17:32:54

EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Michael Höllerer will succeed Johann Strobl as CEO of RBI on 1 July 2026

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Key word(s): Personnel
Raiffeisen Bank International AG: Michael Höllerer will succeed Johann Strobl as CEO of RBI on 1 July 2026

17-Dec-2025 / 17:32 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Michael Höllerer will succeed Johann Strobl as CEO of RBI on 1 July 2026

Vienna, 17 December 2025. The Supervisory Board of Raiffeisen Bank International AG (RBI) has today appointed Michael Höllerer as Johann Strobl's successor as CEO of RBI. Michael Höllerer will take up his position on 1 July 2026.

Michael Höllerer currently serves as CEO of Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien and Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Prior to that, he was Plenipotentiary and CFO of RBI. Michael Höllerer has held key management positions within RBI Group, including CEO of Raiffeisen Capital Management and member of the Management Board of Raiffeisen Bank Polska. From 2015 to 2017, he was a member of the Management Board of RZB. Michael Höllerer has more than 20 years of experience in banking.

Michael Höllerer's appointment follows Johann Strobl's (66) decision not to seek an extension of his Management Board mandate, which expires in February 2027, and to ensure an orderly succession before the end of his term of office.

Michael Höllerer will resign from his position on the Supervisory Board of RBI with effect from 9 April 2026 (Annual General Meeting).

His appointment as CEO of RBI is still pending approval by the supervisory authorities.
For further information please contact:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
 


End of Inside Information

17-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2247652

 
End of Announcement EQS News Service

2247652  17-Dec-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten