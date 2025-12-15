Raiffeisen Aktie
|37,48EUR
|0,38EUR
|1,02%
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
RBI - Erste Group erhöht Kursziel von 29, 0 auf 43,0 Euro
Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Raiffeisen Bank International aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger hingegen deutlich von 29,0 auf 43,0 Euro angehoben.
"Der Anstieg des Kursziels ist in erster Linie auf niedrigere Eigenkapitalkosten in unserem Dividendendiskontierungsmodell und eine optimistischere Einschätzung des mittel- bis langfristigen Gewinnpotenzials (ROE) der RBI zurückzuführen. Etwaige Schadenersatzzahlungen, die RBI im Fall Rasperia (STRABAG-Anteile) erhalten könnte, bleiben in unserer Bewertung unberücksichtigt und stellen ein erhebliches zusätzliches Aufwärtspotenzial dar", schreibt Unger in der Analyse. "Die starken Ergebnisse des dritten Quartals 2025 bestätigen, dass die mittelfristigen ROE-Prognosen der RBI (ohne Russland) erreichbar und nachhaltig sind."
Das erwartete Ergebnis je Aktie beziffert die Erste Group mit 4,32 Euro für 2025, sowie 7,43 Euro für das Folgejahr und 7,20 Euro für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,50 Euro für 2025, sowie 1,75 Euro bzw. 2,00 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Montag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 37,24 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0016 2025-12-15/09:08
|Zusammenfassung: Raiffeisen
|
Unternehmen:
Raiffeisen
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
-
|
Kurs*:
37,24 €
|
Abst. Kursziel*:
15,47%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
37,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
|
Analyst Name::
Thomas Unger
|
KGV*:
-
