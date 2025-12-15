Raiffeisen Aktie

37,48EUR 0,38EUR 1,02%
Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 09:08:00

RBI - Erste Group erhöht Kursziel von 29, 0 auf 43,0 Euro

Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Raiffeisen Bank International aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger hingegen deutlich von 29,0 auf 43,0 Euro angehoben.

"Der Anstieg des Kursziels ist in erster Linie auf niedrigere Eigenkapitalkosten in unserem Dividendendiskontierungsmodell und eine optimistischere Einschätzung des mittel- bis langfristigen Gewinnpotenzials (ROE) der RBI zurückzuführen. Etwaige Schadenersatzzahlungen, die RBI im Fall Rasperia (STRABAG-Anteile) erhalten könnte, bleiben in unserer Bewertung unberücksichtigt und stellen ein erhebliches zusätzliches Aufwärtspotenzial dar", schreibt Unger in der Analyse. "Die starken Ergebnisse des dritten Quartals 2025 bestätigen, dass die mittelfristigen ROE-Prognosen der RBI (ohne Russland) erreichbar und nachhaltig sind."

Das erwartete Ergebnis je Aktie beziffert die Erste Group mit 4,32 Euro für 2025, sowie 7,43 Euro für das Folgejahr und 7,20 Euro für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,50 Euro für 2025, sowie 1,75 Euro bzw. 2,00 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 37,24 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/ger

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0016 2025-12-15/09:08

Zusammenfassung: Raiffeisen
Unternehmen:
Raiffeisen 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
- 		Kurs*:
37,24 € 		Abst. Kursziel*:
15,47%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
37,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
Analyst Name::
Thomas Unger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisenmehr Analysen

09:08 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 37,48 1,02% Raiffeisen

Aktuelle Aktienanalysen

09:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:33 Polytec kaufen Warburg Research
09:08 Raiffeisen Erste Group Bank
09:02 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:00 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:37 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
08:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07:58 Nike Neutral UBS AG
07:55 Unilever Outperform Bernstein Research
07:48 BAT Overweight Barclays Capital
07:43 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:33 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:28 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
12.12.25 BP Overweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
12.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen