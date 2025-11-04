Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 29 auf 30 Euro angehoben. Die Empfehlung wurde vom Expertenteam rund um Krishnendra Dubey bei "equal weight" belassen. Trotz verbesserter Fundamentaldaten würden die allgemeinen geopolitischen Risiken das Aufwärtspotenzial für RBI-Aktien weiterhin einschränken, schrieb Dubey in der am Dienstag vorgelegten Studie.

Die Gewinnschätzungen für 2025 wurden angesichts besserer Nettozinserträge und sonstiger Erträge angehoben. Für dieses Jahr lautet die Schätzung für den Gewinn je Aktie auf 5,00 Euro. In den zwei Folgejahren soll dieser auf 6,93 bzw. 6,57 Euro pro Anteilsschein anwachsen. Die Dividendenschätzungen für den Zeitraum belaufen sich auf 1,5 Euro für 2025 sowie 2,0 und 2,2 für 2026 respektive 2027.

Am Dienstagnachmittag notierten die Titel an der Wiener Börse bei 31,36 Euro.

