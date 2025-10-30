STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
|
30.10.2025 15:25:33
EQS-Adhoc: STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025
|
EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung
STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025
Birkenfeld, 30. Oktober 2025
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX), erwartet im vierten Quartal 2025 bei einigen Gerätelinien temporäre Unterbrechungen in der Versorgung mit Vormaterialien. Insbesondere bei einem bestimmten Magnettypen mit Verunreinigungen durch ausfuhrbeschränkte Seltene Erden (Anteil in Höhe von 0,1% im betroffenen Fertigungslos) hat sich im Zuge handelspolitischer Spannungen in den letzten Wochen eine Unterbrechung der Lieferkette ergeben. Vor diesem Hintergrund sind bereits im dritten Quartal 2025 Lieferrückstände bei Systemauslieferungen entstanden. Nach intensivem Austausch mit Lieferanten geht STRATEC nun nicht mehr davon aus, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen dieser Lieferrückstände sowie das ursprünglich im vierten Quartal 2025 geplante Produktionsvolumen zu erhalten. Zudem zeigen sich aufgrund der globalen Zollkonflikte höhere Schwankungen im Kundenbestellverhalten und damit verbundene Lagerbestands-optimierungen. Dies betrifft insbesondere den Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. STRATEC rechnet somit nun auf währungsbereinigter Basis mit einem Konzernumsatz in etwa auf Vorjahresniveau (vorher: „währungsbereinigte Steigerung des Konzernumsatzes im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich“). Entgegen der prognostizierten niedrigeren Umsatzbasis sowie negativer Währungseffekte erwartet STRATEC jedoch, das untere Ende des Prognosekorridors für die adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% zu erreichen. Der erwartete unterjährige Anstieg der Profitabilität im vierten Quartal 2025 ist dabei auf Skaleneffekte, Effizienzmaßnahmen, sowie höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze zurückzuführen.
Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte STRATEC, entgegen den bereits entstandenen Lieferrückständen, den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 2,5% auf 175,6 Mio.€ (9M/2024: 173,0 Mio.€) steigern. Die adjustierte EBIT-Marge für die ersten neun Monate beträgt voraussichtlich 7,3% (9M/2024: 8,8%).
Die finalen Zahlen sowie die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2025 wird STRATEC wie geplant am 7. November 2025 veröffentlichen.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
Ende der Insiderinformation
30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7082 7916 0
|Fax:
|+49 (0)7082 7916 999
|E-Mail:
|info@stratec.com
|Internet:
|www.stratec.com
|ISIN:
|DE000STRA555
|WKN:
|STRA55
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2221306
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2221306 30.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRATEC SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:28
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief (dpa-AFX)
|
30.10.25
|SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|EQS-Adhoc: STRATEC REPORTS SUPPLY CHAIN-RELATED PRODUCTION DELAYS, ADJUSTMENT TO 2025 SALES GUIDANCE AND PRELIMINARY RESULTS FOR 9M/2025 (EQS Group)