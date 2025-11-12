Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
12.11.2025 18:26:54
EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Ergebnisprognose 2026: Talanx erwartet für Geschäftsjahr 2026 Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR
|
EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose
AD-HOC MITTEILUNG
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Ergebnisprognose 2026: Talanx erwartet für Geschäftsjahr 2026 Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR
Die Talanx AG rechnet damit, im kommenden Geschäftsjahr 2026 ein Konzernergebnis von rund 2,7 Mrd. EUR zu erzielen. Der Vorstand hatte ursprünglich angenommen, das im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Konzernergebnis bis 2027 um 30 % auf etwa 2,57 Mrd. EUR steigern zu können. Nach aktueller Einschätzung des Vorstands wird dieses Ziel somit voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen werden können.
Diese Erwartungen stehen unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
Ende der Insiderinformation
12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 511 3747 2227
|Fax:
|+49 511 3747 2286
|E-Mail:
|ir@talanx.com
|Internet:
|www.talanx.com
|ISIN:
|DE000TLX1005
|WKN:
|TLX100
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2228800
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228800 12.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:51
|ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet noch mehr Gewinn - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08:47
|Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag (Dow Jones)
|
07:31
|Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
|
07:30
|Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 erneut an (Dow Jones)
|
12.11.25
|Talanx erwartet 2026 Konzerngewinn von rund 2,7 Mrd Euro (Dow Jones)