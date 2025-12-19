MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Talanx eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.12.2015 wurde die Talanx-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Talanx-Aktie letztlich bei 28,59 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 3,498 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 112,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 393,84 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 293,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 28,81 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Papiere an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at