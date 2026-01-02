Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Performance im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Talanx-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Talanx-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,676 Talanx-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 580,50 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 158,05 Prozent.
Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 29,38 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Talanx-Anteilsschein bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
