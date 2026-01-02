Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Talanx-Performance im Blick 02.01.2026 10:03:35

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Talanx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Talanx-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Talanx-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,676 Talanx-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 580,50 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 158,05 Prozent.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 29,38 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Talanx-Anteilsschein bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten