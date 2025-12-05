Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
05.12.2025 10:26:23
EQS-AFR: Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brenntag SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Brenntag SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
05.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241096 05.12.2025 CET/CEST
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|49,42
|1,00%
