Brenntag SE-Investition im Blick 03.12.2025 10:04:23

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Brenntag SE-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 1,618 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 49,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,29 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,71 Prozent eingebüßt.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,20 Mrd. Euro. Brenntag SE-Papiere wurden am 29.03.2010 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

